Україна зірвала поставки бронетехніки і літаків до Іраку

"Укрспецекспорт" зірвав постачання бронетранспортерів БТР 4Е і літаків АН 32Б до Іраку, пише журналіст Мустафа Найєм в своєму блозі на "Українській правді".

За матеріалами, які має в своєму розпорядженні видання, міністерство оборони Іраку наприкінці грудня відмовилося прийняти першу партію техніки в рамках контракту на експорт більш як 400 одиниць техніки на загальну суму більше 500 млн. дол.

Уся відповідальність за провал співпраці, пише Найєм, лежить на державній компанії "Укрспецекспорт", яка займається постачаннями українського озброєння і спецтехніки за кордон.