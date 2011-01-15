У Вінниці 9-класник відкрив стрілянину з пневматичного пістолета

Вчора удень в одній з вінницьких загальноосвітніх шкіл учень 9-го класу відкрив стрілянину з пневматичного пістолета по своїх однолітках, деякі з котрих внаслідок цього отримали легкі поранення.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, інцидент стався близько 14.00 в приміщенні роздягальні спортивної зали на перерві між уроками. В цей час в приміщенні були учні 9-го та 10-го класів. До роздягальні увійшов підліток з іншого 9-го класу і розпочав бійку зі своїм однолітком. Один із старшокласників вирішив розборонити хлопців і отримав удар важким предметом по голові.

Як стало відомо, в кишені 9-класника був пневматичний пістолет і саме ним він вдарив учня. Після цього підліток дістав зброю і почав хаотично стріляти по присутніх в роздягальні. Декілька учнів отримали незначні фізичні ушкодження. Старшокласник, який розбороняв бійку, виявився спортсменом і зумів вгамувати розбишаку. На місце пригоди одразу виїхали працівники міліції і сьогодні за даним фактом проводиться розслідування .

Наразі встановлено, що 15-річний підліток походить з неблагополучної родини. Хлопець погано навчається і має незадовільну поведінку. Він розповів, що пістолет купив давно в незнайомого чоловіка. З його батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.4.ст.296 (хуліганські дії вчинені із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.