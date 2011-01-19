Нафтотрейдери: мито на імпорт підвищить ціни і знизить якість

Найбільші українські автозаправні мережі і галузеві експерти виступають проти введення мит на імпорт нафтопродуктів і заявляють, що такі дії викличуть різке зростання цін на пальне і знизять його якість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники нафтотрейдерів заявили в Києві на прес-конференції «Мито на імпорт нафтопродуктів: наслідки для споживача».

Учасники прес-конференції солідарні в тому, що впровадження загороджувальних мит зруйнує диверсифіковану систему постачань нафтопродуктів в Україну і тим самим поставить її в залежність від кількох власників НПЗ, які диктуватимуть свою цінову політику і створять грунт для маніпуляцій із забезпеченням ринку нафтопродуктами.

«Сьогодні постачання йдуть з Литви, Білорусі, Росії, Румунії, Польщі, Казахстану і навіть з Туркменістану, на долю яких сумарно припадає 40% українського ринку. У сумі із 60-процентною часткою українських виробників наш ринок є дуже конкурентним і гарантує об`єктивне ціноутворення в будь-який момент часу. Впровадження мита зруйнує цю стабільну ринкову конструкцію», – сказав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій КУЮН.

Президент ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» Віталій АНТОНОВ заявив, що «зрештою питання стоїть дуже просто: хто заплатить за модернізацію застарілих українських НПЗ – споживач чи все ж таки власник? При введенні мит модернізація ляже на споживача, а при збереженні конкурентного середовища власникам доведеться інвестувати в модернізацію свої або залучені гроші».

У свою чергу, заступник директора мережі АЗС WOG Анатолій САВИЧ спростував тезу власників НПЗ щодо демпінгу з боку білоруських виробників. «У Білорусі функціонує максимально зрозуміла і прозора система реалізації нафтопродуктів – на відкритих електронних торгах. Окрім українських компаній, в них беруть участь європейські компанії, тому про демпінг не може бути й мови. ТНК-ВР як акціонеру Мозирського НПЗ це добре відомо», – розповів А.САВИЧ.

Гендиректор компанії Shell Retail Ukraine Вільям КОЗИК бачить головним підсумком впровадження мит сильний удар по споживачах, оскільки не всі з них будуть готові до підвищення цін на нафтопродукти.

За його словами, якщо в Україні буде введене мито на бензин у розмірі 120 або 130 євро за тонну, то вартість літра пального на АЗС зросте приблизно на 1,5 грн.

«Якщо мита на імпорт будуть впроваджені і уряд чинитиме тиск, щоб мережі АЗС не підвищували роздрібної ціни, тоді з ринку практично будуть змушені піти близько 4 тис. незалежних заправок – це станції, які торгують тільки на роздрібній маржі, адже роздрібна маржа може дуже скоротитися, навіть зійти на нуль», – зазначив В.КОЗИК.

Він упевнений, що впровадження мит приведе до подорожчання не тільки імпортного, а й вітчизняного пального, оскільки сьогодні українські виробники в своєму ціноутворенні орієнтуються на вартість імпортного ресурсу.

Голова українського представництва компанії «Орлен Летува» Ігор МАЙСТРЕНКО поділився досвідом модернізації НПЗ компанії в Мажейкяї (Литва). «В останні два роки маржі переробки низькі по всій Європі, це привело до закриття деяких НПЗ, і я думаю, що українські НПЗ просто відчули на собі загальноєвропейську тенденцію. Наше підприємство не виняток, і ми боремося з кризою, залучаючи кредити і модернізуючи виробництво», – зазначив І.МАЙСТРЕНКО.

За словами президента асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леоніда КОСЯНЧУКА, «держава йшла назустріч власникам НПЗ з першого дня, продавши заводи за копійки і розраховуючи на їх модернізацію. Минуло 10 років, і ми як і раніше маємо старі НПЗ з низькою глибиною переробки і нові вимоги про створення для них тепличних умов».

Також виступаючі на прес-конференції відзначили чинник прискореного зростання нафтових цін, які незабаром можуть досягти позначки 100 дол./бар., а також підвищення з січня на 40% акцизного збору на бензин і дизпальне. Все це створює передумови для зростання цін в Україні, а в сумі з митом збільшення може скласти 20% – до 1 євро за літр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ініціює впровадження антидемпінгових мит на імпортні нафтопродукти для бензинів незалежно від направлення імпорту на рівні 130 євро/тонну і дизпалива – 80 євро/тонну. Зокрема, в міністерство звернулися керівники 6 українських НПЗ з вимогою захистити вітчизняного виробника і розпочати антидемпінгове розслідування щодо імпорту нафтопродуктів в Україну.