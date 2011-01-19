У Донецьку пограбували банк

Сьогодні в Донецьку двоє зловмисників пограбували філіал «Енергобанку».

Про це повідомили у прес-службі Донецького міськуправління ГУМВС України в Донецькій області. Згідно з повідомленням, сьогодні до міліції на телефон «102» надійшла інформація про те, що о 13.00 до філіалу «Енергобанку», розташованому по вул. Щорса,87, увійшли двоє невідомих і під загрозою предмету, схожого на зброю, забрали з сейфа близько 50 тис. грн.

Під час пограбування ніхто із співробітників і відвідувачів банку не постраждав.

В даний час на місці злочину працює слідчо-оперативна група, повідомили у прес-службі.