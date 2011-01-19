У Кам’янці-Подільському освятили воду в водопровідній мережі
18:55, 19 січня 2011Суспільство
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Стала цілющою?
У Кам’янці-Подільському Хмельницької області освятили воду в водопровідній мережі.
Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди свята Водохреща у місті відбулося освячення резервуарів з водою на водоочисній станції другого підйому Дністровського водогону.
Обряд освячення води здійснив секретар Кам’янець-Подільської єпархії протоієрей ОЛЕКСІЙ. За його словами, споживання такої води є корисним та цілющим для душі та тіла християн.
Довідка УНІАН. Традицію освячувати питну воду, яка подається мешканцям Кам’янця-Подільського, започатковано дев’ять років тому директором КП «Міськтепловоденергія» Валерієм ГОРДІЙЧУКОМ.
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