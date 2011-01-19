87-річна жінка впала в колодязь

У Шаргородському районі Вінницької області 87-річна жінка вижила, впавши у колодязь з водою

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МНС у Вінницькій області, 18 січня з села Пеньківка Шаргородського району до рятувальників місцевого райвідділу надійшло повідомлення, що 87-річна бабуся через необережність впала у 9-метровий колодязь з водою.

Одразу ж на місце події прибув черговий караул та їх колеги з місцевої пожежної команди.

Бійці МНС швидко підняли потерпілу на поверхню та передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Нині жінка перебуває в лікарні. Стан її здоров’я медики класифікують, як тяжкий.