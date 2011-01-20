Депутати ВР Криму тричі занурилися в Чорне море на чолі із спікером

19 січня, у свято Хрещення Господнього, ряд депутатів кримського парламенту на чолі з головою Верховної Ради Криму Володимиром КОНСТАНТИНОВИМ здійснили щорічне водохресне купання в Чорному морі біля села Орловка під Севастополем. Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

Перед водохресним купанням священнослужителі місцевого храму Ікони Казанської Божої Матері на чолі з о.ОЛЕКСАНДРОМ здійснили хресну ходу і молебень. Після отримання благословення від православного священика і окроплення святою водою спікер і депутати кримського парламенту тричі занурилися в море.

За словами В.КОНСТАНТИНОВА, він щорічно здійснює водохресні купання. Цього року до нього приєдналися його колеги по парламенту.