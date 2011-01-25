У Криму судять сутенерів, які постачали дівчат у Київ

Сімферополь. 25 січня. УНІАН. У Ленінському районному суді Автономної Республіки Крим почалися перші слухання у справі ОЗГ, що вербувала дівчат - жительок східного Криму для надання інтим-услуг за гроші в місті Києві.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК, справу стосовно членів ОЗГ передано до суду на початку грудня 2010 р. До складу групи входили чотири людини. Двоє з них - жителі Керчі, двоє - кияни. Зловмисники залучили до заняття проституцією близько 20 дівчат з різних областей України.

За словами полковника Сергія ДЬОМІНА, Керченський півострів правоохоронці давно називають "донором для постачання дівчат" - через високу щільність населення, поголовне безробіття, низьку соціальну захищеність жительки цього регіону піддаються домовленостям вербувальників і відправляються на заробітки.

"Здобувачки" їхали до Києва не від хорошого життя: багатьох удома чекали голодні діти, хтось піддавався насильству в сім`ї. Працювати дівчатам доводилося в жахливих умовах, під жорстким моральним і психічним тиском. "Нічних метеликів" вивозили на точки на трасі поблизу Броварського шосе, станцій метрополітену і територій, прилеглих до елітних готелів. У зимовий період їм доводилося годинами мерзнути на вулиці. Доходи ОЗГ становили від п`яти до семи тисяч гривень на день", - розповів С.ДЬОМІН.

Стосовно учасників ОЗГ за фактом сутенерства у складі групи порушено кримінальну справу за ст. 303 Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У 2010 році співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУ МВС України в АРК, було виявлено і припинено діяльність двох міжрегіональних організованих злочинних груп, які діяли на території півострова впродовж 2008-2010 років.