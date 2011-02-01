Як організувати харчування за рахунок держбюджету?

Віце-прем’єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає за необхідне вжити заходів для забезпечення «нормального» харчування школярів і військовослужбовців, оскільки, на його думку, в країні поганий стан обліку та координації закупівель продуктів і послуг для цього.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКО, про це він заявив під час наради, присвяченої проблемам організації харчування за кошти держбюджету.

Для вирішення проблеми С.ТІГІПКО вважає за необхідне розробити універсальну методологію контролю над витратами на харчування, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

«Чому вартість закупленого харчування для того самого контингенту у різних відомств значно відрізняється? Таке явище говорить про недостатню інформованість і неналежний контроль над закупівлями», - зауважив С.ТІГІПКО.

Він підкреслив необхідність дотримання науково обґрунтованих норм у харчуванні школярів та військовослужбовців і звернув увагу на необхідність вивчення передового закордонного досвіду в організації харчування.

«Наше завдання – побудувати систему повноцінного харчування, економлячи кожну копійку в бюджеті. Для цього варто ширше використовувати найкращий досвід інших країн», - заявив віце-прем’єр.

Він зазначив, що усі випадки недопостачання продуктів, неповноцінного харчування і значних цінових коливань стануть предметом вивчення для КРУ.

Крім того, С.ТІГІПКО підкреслив, що організація харчування школярів і військовослужбовців має бути під постійним пильним наглядом держави.