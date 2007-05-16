У Ющенка не залишиться іншого шляху, крім силового

Політологи не виключають силового сценарію розвитку подій, зокрема, введення надзвичайного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, про йшлося сьогодні на засіданні прес-клубу, присвяченому діяльності робочої групи з підготовки проведення дострокових виборів.

Так, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ зазначив, що у разі, якщо Партія регіонів відмовиться від ідеї перевиборів, то, окрім радикалізації розвитку подій, у Президента України Віктора ЮЩЕНКА не залишиться іншого шляху. “З’їсти” відсутність перевиборів означає (для Президента – УНІАН) втрату рештки довіри і опонентів і прихильників”, - вважає О.ДОНІЙ.

Він зазначив, що в нинішній ситуації від В.ЮЩЕНКА можна очікувати різких кроків включно із введенням надзвичайного стану. При цьому політолог додав, що, звичайно ж, це рішення буде неправовим, однак всі останні рішення, на його думку, також були неправовими.

О.ДОНІЙ нагадав, що для введення надзвичайного стану після відповідного указу Президента необхідне схвалення цього кроку парламентом. Однак, за словами експерта, В.ЮЩЕНКО вважає, що парламент розпущений, тож можна знехтувати й цим. Він також нагадав, що заклики до Президента щодо введення надзвичайного стану вже надходили від регіональних організацій «помаранчевих» партій.

Крім цього, за словами політолога, як свідчать джерела в Секретаріаті Президента, вони розглядають такий варіант.

О.ДОНІЙ також вважає, що, якщо не доводити ситуацію до надзвичайного стану, то з боку Президента можливі певні кадрові перестановки включно із замінами голів облдержадміністрацій. При цьому він зазначив, що це рішення також будуть неправовими, оскільки для них спочатку необхідне подання Кабінету міністрів.

Однак, з іншого боку, за словами політолога, ніде не прописаний порядок призначення виконуючий обов’язки губернаторів.

У свою чергу, керівник Центру прикладних політичних досліджень Володимир ФЕСЕНКО вважає, що, якщо компромісу не буде досягнуто найближчими днями, то найбільш вірогідний варіант - це нове загострення кризи і, можливо, спроби залякати свого візаві по переговорах. «Варіант радикалізації залишається достатньо актуальним», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Директор Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ також допускає спроби, зокрема РНБО, прийняти силові рішення. За його словами, швидше за все, це не буде буквальний розгон парламенту чи уряду, а це буде адміністративний вплив, наприклад, Генеральної прокуратури на представників виконавчої влади за невиконання указу Президента про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів.

Таким чином, вважає політолог, силовим цей сценарій буде в сенсі ігнорування процедур і проведення виборчої кампанії з боку Президента та його структур за будь–яку ціну, навіть ціною політичної кризи. Водночас, силовий варіант за безпосередньої участі силових структур А.ЄРМОЛАЄВ виключає. «І ЮЩЕНКО, і ЯНУКОВИЧ не хочуть бути звинуваченими у спробах перевороту», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ. На його думку, вони все-таки шукатимуть більш м’який варіант.