Конституційний суд має перевірити призначення суддів і армійської верхівки

Сьогодні до Конституційного Суду України надійшли два подання народних депутатів: щодо конституційності процедури призначення голів та заступників голів судів, а також щодо конституційності процедури призначення керівників військових формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, з поданням до КС щодо відповідності Конституції України частини п’ятої статті 20 Закону України “Про судоустрій України” звернулись 53 народних депутатів України.

Частина п’ята статті 20 діючого закону “Про судоустрій України” передбачає, що “голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду строком на п`ять років з числа суддів та звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів - голови відповідного вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів - рекомендації відповідної ради суддів).

Крім того, частина 5 ст.20 передбачає, що призначення на інші адміністративні посади в судах, а також призначення (обрання) на адміністративні посади у Верховному Суді України та звільнення з цих посад здійснюється в порядку, встановленому Законом “Про судоустрій України”. Суддя може бути звільнений з адміністративної посади (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) в порядку, визначеному 20-ою статтею, також за ініціативою Вищої ради юстиції. Призначення судді на адміністративну посаду без додержання вимог цієї статті не допускається.

З поданням щодо відповідності Конституції України статті 1 Указу Президента України “Питання контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” від 14 березня 2007 року № 205 до КС звернулись 56 народних депутатів.

Стаття 1 Указу затверджує Перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, органів дипломатичної служби, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України. Зокрема, йдеться про посади першого заступника, заступника командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, начальника управління територіального командування, командира бригади внутрішніх військ МВС; першого заступника, заступника міністра закордонних справ України, керівника структурного підрозділу МЗС; генерального консула України; радника-посланника, радника дипломатичного представництва України в іноземній державі, при міжнародній організації; ректора, першого проректора, проректора Дипломатичної академії України при МЗС; першого заступника, заступника міністра оборони України; керівника структурного підрозділу Міноборони; першого заступника, заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України та інших.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційні подання передані для вивчення до Секретаріату КС.