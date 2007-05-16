Нащадок Терещенка дякує за збережений завод та родинні маєтки

Нащадок відомого українського мецената та цукрового магната Михайла Івановича Терещенка – французький бізнесмен Мішель ТЕРЕЩЕНКО - дякує жителям Житомирської області за те, що зберегли завод та родинні маєтки, культурну спадщину його роду. Про це М.ТЕРЕЩЕНКО заявив під час зустрічі з губернатором Житомирщини Юрієм ПАВЛЕНКОМ. (УНІАН: М.ТЕРЕЩЕНКО відвідує Житомирщину на запрошення голови обласної державної адміністрації).

Як передає кореспондент УНІАН, свій візит М.ТЕРЕЩЕНКО розпочав з відвідин села Турчинівка Чуднівського району Житомирщини. У цьому населеному пункті представники роду Терещенків наприкінці позаминулого століття побудували два маєтні будинки. Обидва нині – архітектурні пам’ятки. В одній з цих будівель сьогодні розміщено Турчинівське ПТУ-30. Керівник області та М.ТЕРЕЩЕНКО відвідали також ВАТ „Коровинецький цукровий завод” (Чуднівський раон), який було збудовано представниками роду Терещенків у 1878-1880 роках.

Виступаючи перед мешканцями смт Великі Коровинці Чуднівського району Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що цей перший візит М.ТЕРЕЩЕНКА на Житомирщину є знаковим. "Якщо такі люди повертаються жити в Україну (М.ТЕРЕЩЕНКО вже три роки проживає в Сумській області - УНІАН), то мільйонам українців, які працюють за кордоном, теж варто повертатися на Батьківщину”, - наголосив губернатор.

Довідка УНІАН. Мішель ТЕРЕЩЕНКО – онук Михайла Івановича Терещенка, мецената, міністра закордонних справ та фінансів у Тимчасовому уряді Олександра Керенського. Народився та виріс у Франції. На історичну батьківщину вперше приїхав за часів незалежної України. Нині Мішель опікується відродженням родинного маєтку в містечку Глухові Сумської області. Починаючи з 2003 року, французький бізнесмен залучає інвестиції в Глухівський район, передусім, у підприємства, які займаються переробкою сільськогосподарської продукції. Він є діловим партнером українських підприємців, які займаються вирощуванням льону, цукру, переробкою картоплі та кукурудзи. М.ТЕРЕЩЕНКО також експортує до Франції український мед. Крім цього, він прагне розвивати столичні музеї, створені на основі колекцій, зібраних родиною Терещенків.