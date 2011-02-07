Цього року кількість учасників ЗНО зменшиться

У Сумській області цього року у порівнянні з попереднім число учасників зовнішнього незалежного оцінювання зменшиться на 27 відсотків.

Про це, як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу повідомила начальник управління освіти та науки Сумської облдержадміністрації Любов ПШЕНИЧНА.

«Прогнозована кількість абітурієнтів Сумської області у цьому році - близько 8300 осіб, що на 2700 менше, ніж учасників зовнішнього незалежного оцінювання торік. Це зумовлено загальним зменшенням абітурієнтів із числа випускників 2011 року», - сказала Л.ПШЕНИЧНА.

За її словами, на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти проходить реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року від Сумської області, що триватиме до 28 лютого.

«З метою ознайомлення з процедурою зовнішнього незалежного оцінювання на Сумщині 2 та 9 квітня буде проведено пробне платне тестування, на яке зареєструвався 41% випускників шкіл. Для дітей же із незахищених верств населення пробне тестування вирішено зробити безплатним. Його для цієї категорії школярів 16 і 23 квітня проведуть спеціалісти Сумського інституту післядипломної освіти разом з учителями шкіл, де навчаються ці випускники», - розповіла Л.ПШЕНИЧНА.