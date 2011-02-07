Представник США: інвестиційний клімат в Україні погіршується

Сполучені Штати Америки стурбовані втручанням держави в роботу аграрного ринку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві заявила журналістам керівник відділу у справах Росії та Євразії офісу торгового представника США Бетсі ХАФНЕР, яка прибула до Києва для зустрічі з представниками уряду для обговорення ситуації на ринку зерна в Україні.

Вона підкреслила, що в результаті втручання держави в Україні проходять непрозорі процедури квотування та експорту зерна, що призводить до погіршення інвестиційного клімату.

«Я приїхала сюди у зв`язку зі зростанням занепокоєння посиленням втручання уряду України в роботу сільськогосподарського ринку й особливо ринку зернових», - сказала Б.ХАФНЕР.

Перш за все, зазначила представник уряду США, занепокоєння викликає введення квот на експорт. За її словами, розподіл квот відбувається непрозоро й дискримінаційно стосовно іноземних компаній.

Вона підкреслила, що в результаті розподілу квот у січні жоден американський зернотрейдер і більшість великих міжнародних зернотрейдерів не отримали квот, незважаючи на те, що вчасно подали всі необхідні документи в Міністерство аграрної політики.

Разом із цим Б.ХАФНЕР зазначила, що значну квоту отримала новостворена структура «Хлібінвестбуд». «У деяких кабінетах у Вашингтоні така ситуація свідчить про дискримінаційний підхід до великих відомих зернотрейдерів, і це є сигналом для міжнародних бізнес-структур, що іноземний бізнес не вітають в Україні», - сказала вона.

Другим моментом, що викликає занепокоєння США, є створення Аграрної біржі в Україні, на якій повинні реєструватися експортні контракти. «У нас викликає занепокоєння, що ця нова вимога може збільшити вартість реєстрації контрактів і обмежити діяльність одних структур на користь інших», - заявила Б.ХАФНЕР.

Крім того, занепокоєння в США викликає також необхідність робити авансові платежі для експорту зернових. «Міжнародні зернотрейдери фактично вже робили такі авансові платежі, але тим партнерам, яких відбирали виходячи з ринкових міркувань. Зараз викликає занепокоєння те, що може виникнути ситуація, коли їм доведеться робити платежі, не будучи впевненими й не маючи гарантій, що після збору врожаю у них з`явиться можливість експортувати зерно, тобто не буде гарантій, що нові квоти дозволять їм це зробити», - зазначила представник уряду США.

При цьому вона підкреслила, що виникнення такої ситуації суперечитиме умовам СОТ, оскільки норми СОТ забороняють дотаційне фінансування для стимуляції експорту.

Четвертий момент, який викликає занепокоєння США, – законопроект про зміну умов держпідтримки сільського господарства.

«Пропоновані зміни дозволять займатися експортом продовольчих і сільгосппродуктів лише їх виробникам або певним держструктурам. Це може загрожувати виникненню експортної монополії і, як наслідок, призведе до суперечностей із зобов`язаннями України як члена СОТ», - сказала Б.ХАФНЕР.

«Таким чином, все це свідчить про посилення державного втручання в сільськогосподарський, зокрема зерновий ринок, що створює нестабільність у діях зернотрейдерів і є сигналом того, що інвестиційний клімат у країні погіршується», - підкреслила вона.