Міністр: такі дії дозволять уникнути закупівель китайського часнику

Міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК заявляє, що очолюване ним відомство сприятиме підвищенню ролі сільських голів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора під час наради з аграріями у Хмельницькій області.

“Сільський голова – це мати і батько, лідер і керівник для громади. Ми вимагаємо від голів райдержадміністрацій, щоб вони провели баланс сільськогосподарської продукції. Далі нехай вони укладуть угоди з сільськими головами щодо забезпечення громад продуктами харчування”, - сказав міністр.

На його думку, такі дії дозволять уникнути закупівель китайського часнику (зараз доля імпортованого часнику на українському ринку становить 40% - УНІАН) та іноземної цибулі (її імпорт за два роки зріс у 1,6 рази - УНІАН).

“Ми порушили баланс і державне замовлення, яке існувало раніше. На рівні Міністерства економіки цей механізм відпрацьовується”, - зазначив міністр.