Страйк перевізників у Тернополі нічого не змінить?

Влада Тернополя запевняє, що страйк приватних перевізників не вплинув на транспортне обслуговування жителів міста.

Як повідомив кореспондента УНІАН начальник міського управління транспорту Ігор МЕДИНСЬКИЙ, після того як частина перевізників не вивела сьогодні на маршрути свої автобуси, у рейси вийшли резервні автобуси.

«Якщо перевізники не їздитимуть і завтра, то ми знову скористаємося резервною технікою», – сказав І.МЕДИНСЬКИЙ.

За його даними, сьогодні на маршрути не виїхало 50 автобусів, а не 70, як стверджували представники «Спілки перевізників та власників автобусів Тернопільщини».

«Я особисто проїхався, порахував усі автобуси, які простоювали на дорогах, і позаписував номери. Власники цих автобусів будуть писати пояснюючі, оскільки має місце невиконання умов договору щодо здійснення пасажирських перевезень у місті», – зазначив начальник управління транспорту.

За словами І.МЕДИНСЬКОГО, якщо на роботу перевізника уже були дві скарги впродовж місяця, то третій інцидент дає право міськраді розірвати з ним угоди.

«Такі прецеденти вже були у 2007 і 2008 році, коли було розірвано 5 чи 6 угод, через те, що водії систематично палили в салоні, грубіянили пасажирам, не брали пільговиків, не вчасно виїздили на маршрути», – повідомив він

І.МЕДИНСЬКИЙ також дав зрозуміти, що міська рада не планує змінювати умови конкурсу для перевізників, як того вимагає «Спілка перевізників та власників автобусів Тернопільщини.

«Один з об’єктів ми спеціально укрупнили, щоб потім була можливість з когось одного питати за якість послуг. І перевізникам залишається об’єднатися. Ми не вимагаємо об’єднуватися на базі комунального підприємства, це неправда. Просто пропонували, що якщо ви не в змозі об’єднатися між собою, то це можна зробити, зокрема і на базі КП «Міськавтотранс», – сказав І.МЕДИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Тернополі третина автобусів, що належить приватним перевізникам, не вийшла на маршрути у зв’язку з акцією протесту. Перевізники у такий спосіб намагаються привернути увагу до нерівних, як вони стверджують, умов конкурсу на обслуговування маршрутів у Тернополі, який відбудеться 28 лютого. Голова «Спілки перевізників та власників автобусів Тернопільщини» Сергій НАМАКА підкреслив, що один з семи об’єктів конкурсу включає у себе найвигідніші маршрути, при цьому для того, щоб претендувати на цей об’єкт міська рада вимагає від перевізника мати 96 автобусів. Водночас автопарки місцевих перевізників не перевищують 15 автобусів.

Перевізники також стверджують, що керівництво управління транспорту спонукає їх надати свої автобуси в оренду КП «Міськавтотранс» на невигідних умовах.