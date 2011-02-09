Верховний Суд продовжить оскаржувати рішення Кабміну

Верховний Суд України (ВСУ) буде продовжувати оскаржувати рішення Кабінету міністрів України про те, що він має передати Вищому спеціалізованому суду України в оперативне управління будівлі по вул. Пилипа Орлика, 4 і 4а, у м. Києві разом із господарськими спорудами та майном, у тому числі автомобілями.

Про це УНІАН повідомили в Верховному Суді України. За словами співрозмовника агентства, вчора, 8 лютого, в Київському апеляційному адміністративному суді відбувся розгляд апеляційної скарги ВСУ на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 грудня 2010 року у справі за адміністративним позовом ВСУ до Кабміну про визнання протиправним та скасування положення пунктів першого та другого розпорядження КМУ від 10 листопада 2010 року № 2088-р "Про розміщення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ", де третьою особою на стороні відповідача є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССЦКС).

За словами співрозмовника агентства, у представників ВСУ були правові "залізні" позиції, серйозні чисельні юридичні аргументи щодо порушення з боку КМУ положень низки законів України при виданні вказаного розпорядження. «Все це доводилось до відома суду першої інстанції та апеляційного суду. В апеляційному суді навіть заперечення КМУ і ВССЦКС не розглядались, бо їх і не було. Проте вчорашнє рішення суду було прийнято за 5 хвилин, що більше нагадувало про виконання команди на «викидання» ВСУ із його приміщень "на вулицю", ніж на судовий розгляд справи» – зазначили в ВСУ.

При цьому в ВСУ зауважили, що до початку розгляду справи по суті його представниками було заявлено клопотання про зупинення провадження у справі відповідно до частини першої ст. 156 КАСУ. Ця стаття зобов’язує суд зупинити провадження у справі в разі неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, – до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі. Представники ВСУ посилалися на те, що ще 23 грудня 2010 року Конституційним Судом відкрито конституційне провадження у справі, предметом якої є визнання неконституційним положення Закону «Про судоустрій і статус суддів», яким передбачено розміщення ВССЦКС у приміщеннях ВСУ. Наразі у Конституційному суд триває розгляд цієї справи, яка визначить і правомірність вказаного розпорядження КМ. Проте апеляційним судом у задоволенні вказаного клопотання було відмовлено.

Говорячи про можливі наслідки виконання розпорядження уряду про передачу будівель і майна ВСУ, співрозмовник агентства наголосив: «Всі розуміють, що в будівлі колишнього музею, Кловському палаці, розмістити навіть 20 суддів і апарат - навіть скоротивши його утричі - неможливо. Виконання розпорядження КМ заблокує роботу ВСУ, змусить його припинити здійснення правосуддя. Це призведе до колапсу у роботі найвищого судового органу держави». Співрозмовник агента припустив, що реалізувати розпорядження КМУ хочуть для того, щоб показати надто незалежним суддям Верховного Суду, а також іншим суддям, що вони – «ніхто» в цій державі».

«Потім, коли проведуть заплановану на найближчий час неконституційну «ротацію» суддів ВСУ, наповнять його «своїми слухняними» суддями, то й повернуть йому деякі повноваження. І скажуть, що виконали рекомендації Венеціанської комісії, насправді знищивши ВСУ». – припустив співрозмовник агентства.

Довідка УНІАН. 10 листопада 2010 р. Кабінет міністрів України прийняв розпорядження (N 2088-р) «Про розміщення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ», яким доручив розмістити Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у будівлях по вул. Пилипа Орлика, 4 і 4а, у м. Києві, передавши йому в оперативне управління зазначені будівлі разом із господарськими спорудами та майном (у тому числі автомобілями), а Верховному Суду України - забезпечити виконання цього рішення.