Жінка в Харкові намагалася продати свою півторарічну дитину

Прокуратура Харківської області передала до суду справу за обвинуваченням 20-річної мешканки Харкова, яка у листопаді минулого року намагалася продати свою півторарічну дитину за 15 тисяч доларів для усиновлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, стосовно обвинуваченої, яка раніше вже була засуджена за злочин у сфері обігу наркотиків, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

За скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, жінці може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 15 років, повідомляє прес-служба.