Суд дав трьом контрабандистам від 1,5 до 2,5 років

Великописарівським районним судом Сумської області засуджено трьох учасників злочинної групи – громадян України, які намагалися контрабандним шляхом вивезти до Росії вантаж товарів народного споживання вартістю близько 800 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, у жовтні минулого року на околиці села Попівка Великописарівського району співробітники СБУ затримали цих громадян, які намагалися поза митним контролем перемістити до Росії вантаж одягу. Для цього вони підвезли товар до кордону і планували перевантажити його на автомобіль, що очікував на території сусідньої держави.

Згідно з вироком суду, правопорушників визнано винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201 (замах на контрабанду, вчинену за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді обмеження волі на строк від 1,5 до 2,5 років.

Предмети контрабанди конфісковано на користь держави.