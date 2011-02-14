Україна купить гречки у Китаю

Україна планує провести закупівлі вершкового масла в Білорусі та гречки — у Китаї.

Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим Копилов в інтерв'ю «Дзеркалу тижня. Україна».



„Є домовленість із Білоруссю про ввезення у найближчі місяці 15 тис. тонн вершкового масла.“, — сказав він.



„Насправді світовий ринок продовольства викликає стурбованість: зростають ціни на пшеницю, білий цукор, цукор-сирець, іншу продукцію. Дефіцит проглядається, і прогнози такі, що рік у рік він може збільшуватися. На сьогодні це непроста сфера“, — зазначив він.



„А в країнах, що перебувають у стані змін, у молодих країнах, таких як Україна, доводиться більше уваги приділяти коливанням як на зовнішньому ринку, так і в себе. І приводи постійно знаходяться. Візьмімо ту ж гречку — ціни на неї тільки в січні нинішнього року зросли в Україні на 21,3%. А всього з початку минулого року — на 200%. Основна причина: мало посіяли торік“, — повідомив заступник міністра.



„Гречку традиційно споживають у трьох країнах: Росії, Україні та Білорусі. Китай — ще один виробник гречки, на 90% кормової. Домовленість із Китаєм є, тепер ведуться переговори, щоб закупити продовольчу, якісну гречку. Хоча її споживання в Україні — 2,9 кілограма на рік на людину. Тобто це не якийсь ключовий, життєво важливий продукт. Але — традиційний“, — сказав Копилов.

