Янукович побажав українцям великого кохання
12:22, 14 лютого 2011Суспільство
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"Тому що любов перемагає все"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ побажав українцям великого кохання.
Текст привітання оприлюднено на сайті глави держави.
“Усіх, хто святкує сьогодні День закоханих, вітаю від щирого серця. Це так прекрасно – бути закоханим і щасливим. Тому що любов перемагає все – усі труднощі в житті, усі випробування. Бажаю всім великого кохання”, - йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧА.
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