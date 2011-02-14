Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ побажав українцям великого кохання.

Текст привітання оприлюднено на сайті глави держави.

“Усіх, хто святкує сьогодні День закоханих, вітаю від щирого серця. Це так прекрасно – бути закоханим і щасливим. Тому що любов перемагає все – усі труднощі в житті, усі випробування. Бажаю всім великого кохання”, - йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧА.