Стихія у Миколаєві: вітер зривав дахи і ламав дерева

У Миколаївській області вчора сильний вітер зривав дахи з будівель.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Миколаївській області, вітром, сила якого досягала часом 20 метрів за секунду, в Первомайську з будівлі гуртожитку медичного коледжу було зірвано крівлю на площі близько 750 кв.м.

У Миколаєві сильний вітер зносив дахи з гаражів у гаражному кооперативі «Бугський».

Також через складні погодні умови пошкоджено 1,2 тис. метрів квадратних даху навчального корпусу Миколаївського базового медичного коледжу.

У селищі міського типу Братське на території приватного домоволодіння через сильний вітер дерево, що зламалося, впало на легковий автомобіль і прибудову до житлового будинку. Ніхто не постраждав.

Також в обласному центрі вітер повалив багато дерев, до прибирання яких з проїжджої частини доріг залучалися бійці відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону.