Ситуація з судами набуває ознак правового хаосу

Член Спілки юристів Євдокимов заявляє, що рішення суддів можуть бути поставлені під сумнів, оскільки вони призначаються нелегітимною ВР

Київ. 18 травня. УНІАН. На сьогодні існує загроза, що рішення суддів можуть бути поставлені під сумнів, оскільки вони призначаються на свої посади Верховною Радою, повноваження якої достроково припинені.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив член Спілки юристів України Валерій ЄВДОКИМОВ.

«Коли ми сьогодні говоримо, що Верховна Рада дала згоду на призначення суддів на посади безстроково, а Верховну Раду вважають нелегітимною, то рішення суддів, які зараз будуть ухвалюватися, можуть бути поставлені під сумнів», - сказав В.ЄВДОКИМОВ.

За його словами, Спілка юристів у зв’язку з цим висловлює дуже велику стурбованість. Він зазначив, що за рішеннями суддів стоять права громадян, і може статися так, що рішення будуть протизаконними. «На це треба зважити дуже серйозно», - сказав В.ЄВДОКИМОВ.

У свою чергу, народний депутат п’ятого скликання, член фракції "Наша Україна" Микола ОНІЩУК зазначив, що ця ситуація «набуває ознак правового хаосу». За його словами, це несе достатньо руйнівні наслідки, якщо вже найближчим часом не будуть вжиті термінові заходи.

Він також наголосив, що на сьогодні розділ Конституції України, що стосується правосуддя, потребує корінної перебудови. Зокрема, за словами депутата, якщо ми перейшли до парламентсько-президентської форми правління, то Верховна Рада України має втратити функцію призначення суддів безстроково.

«На моє особисте переконання, така функція має перейти до глави держави, оскільки його діяльність тепер зосереджена на захисті конституційних прав і свобод громадян», - сказав М.ОНІЩУК.