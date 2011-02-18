Чижмаря облили кислотою з ревнощів?

Заступник глави Київської ОДА Юрій Чижмар, якого вчора невідомі облили кислотою, постраждав через жіночі ревнощі. Про це, посилаючись на джерела, пише газета «Сегодня».

Головна версія слідства, як сказали в ЦОС столичної міліції, як не дивно, пов`язана не з роботою, а особистим життям. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «замах і нанесення тяжких тілесних ушкоджень».

Як з`ясувало слідство, у себе удома Чижмар зустрічався зі своєю знайомою, 26-річною Олександрою Пап. О 23.15 він вийшов разом з нею, провів дівчину до припаркованого біля дому автомобілю і вирушив до супермаркету. Коли Юрій Васильович повертався з покупками, у дворі до нього підійшов невідомий чоловік 25—30 років і плеснув в обличчя кислоту. Після чого зловмисник перестрибнув через огорожу і зник. Чижмар сам дійшов до під`їзду свого будинку і попросив конс`єржа викликати йому «швидку».

Як розповів лікар, який надавав першу допомогу, Юрія Васильовича привезли при свідомості з опіками 2—3 ступеня. Обидва ока були дуже вражені кислотою і сильно затекли. Окрім цього, все обличчя, шия і вуха були в пухирях. Усю ніч чиновникові обмивали рани, але, як кажуть лікарі, ще є ризик, що він може осліпнути. Вчора Юрій Васильович вже міг говорити, проте не висловив ніяких припущень, хто міг це зробити.

Припущення роблять у його оточенні. Мовляв, справа в ревнощах. Як розповіло джерело в міліції, незважаючи на те, що у Юрія Чижмаря стосунки з Олександрою Пап, чиновник має офіційний шлюб із Катериною Юріївною. Вже 5 років, як він із нею не живе — їх пов`язує лише бізнес. Але раніше Чижмар, як розповіло газеті джерело в ОДА, зустрічався з певною Тетяною, і є припущення, що саме вона так хотіла помститися за зраду з Олександрою.

Олександру і Катерину Юріївну кореспондент «Сегодня» бачив у лікарні, і вони поводилися цілком дружньо по відношенню один до одного. У реанімацію пускали тільки дружину, але та постійно виходила і розповідала Олександрі, як ідуть справи. Дружина принесла суп, а Олександра — фрукти. «Його облити взагалі могла ця жінка, просто переодягнулася в чоловіка. Це точно «бабські розборки», — обговорювали між собою Катерина Юріївна і Олександра.

Вчора вирішувалося, чи перевозити чиновника в офтальмологічну клініку. Кілька разів до лікарні підїжджала «швидка», але перевезення двічі відкладали. Пізніше вдалося дізнатися, що Чижмаря залишають в клініці, але щодня до нього приїжджатиме офтальмолог.

Офіційно з пресою рідні спілкуватися не захотіли.

У Київській обладміністрації, де Чижмар працює з серпня 2010-го, тільки й обговорюють цю новину. «Він займається громадськими організаціями і вирішенням корпоративних суперечок, але дуже навряд чи, що хотіли убити через професійну діяльність. Не було нічого такого, мабуть, тут дійсно щось особисте», — сказало джерело в ОДА.

У органах держвлади Чижмар з 2004 року, був в.о. глави Закарпатської ОДА, працював МІННС, керівником Служби глави СП. У 2007—2010 роки очолював Тернопільську обладміністрацію, він вважається людиною Віктора Балоги.