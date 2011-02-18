Чижмаря облили кислотою з ревнощів?
Заступник губернатора може осліпнути
Заступник глави Київської ОДА Юрій Чижмар, якого вчора невідомі облили кислотою, постраждав через жіночі ревнощі. Про це, посилаючись на джерела, пише газета «Сегодня».
Головна версія слідства, як сказали в ЦОС столичної міліції, як не дивно, пов`язана не з роботою, а особистим життям. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «замах і нанесення тяжких тілесних ушкоджень».
Як з`ясувало слідство, у себе удома Чижмар зустрічався зі своєю знайомою, 26-річною Олександрою Пап. О 23.15 він вийшов разом з нею, провів дівчину до припаркованого біля дому автомобілю і вирушив до супермаркету. Коли Юрій Васильович повертався з покупками, у дворі до нього підійшов невідомий чоловік 25—30 років і плеснув в обличчя кислоту. Після чого зловмисник перестрибнув через огорожу і зник. Чижмар сам дійшов до під`їзду свого будинку і попросив конс`єржа викликати йому «швидку».
Як розповів лікар, який надавав першу допомогу, Юрія Васильовича привезли при свідомості з опіками 2—3 ступеня. Обидва ока були дуже вражені кислотою і сильно затекли. Окрім цього, все обличчя, шия і вуха були в пухирях. Усю ніч чиновникові обмивали рани, але, як кажуть лікарі, ще є ризик, що він може осліпнути. Вчора Юрій Васильович вже міг говорити, проте не висловив ніяких припущень, хто міг це зробити.
Припущення роблять у його оточенні. Мовляв, справа в ревнощах. Як розповіло джерело в міліції, незважаючи на те, що у Юрія Чижмаря стосунки з Олександрою Пап, чиновник має офіційний шлюб із Катериною Юріївною. Вже 5 років, як він із нею не живе — їх пов`язує лише бізнес. Але раніше Чижмар, як розповіло газеті джерело в ОДА, зустрічався з певною Тетяною, і є припущення, що саме вона так хотіла помститися за зраду з Олександрою.
Олександру і Катерину Юріївну кореспондент «Сегодня» бачив у лікарні, і вони поводилися цілком дружньо по відношенню один до одного. У реанімацію пускали тільки дружину, але та постійно виходила і розповідала Олександрі, як ідуть справи. Дружина принесла суп, а Олександра — фрукти. «Його облити взагалі могла ця жінка, просто переодягнулася в чоловіка. Це точно «бабські розборки», — обговорювали між собою Катерина Юріївна і Олександра.
Вчора вирішувалося, чи перевозити чиновника в офтальмологічну клініку. Кілька разів до лікарні підїжджала «швидка», але перевезення двічі відкладали. Пізніше вдалося дізнатися, що Чижмаря залишають в клініці, але щодня до нього приїжджатиме офтальмолог.
Офіційно з пресою рідні спілкуватися не захотіли.
У Київській обладміністрації, де Чижмар працює з серпня 2010-го, тільки й обговорюють цю новину. «Він займається громадськими організаціями і вирішенням корпоративних суперечок, але дуже навряд чи, що хотіли убити через професійну діяльність. Не було нічого такого, мабуть, тут дійсно щось особисте», — сказало джерело в ОДА.
У органах держвлади Чижмар з 2004 року, був в.о. глави Закарпатської ОДА, працював МІННС, керівником Служби глави СП. У 2007—2010 роки очолював Тернопільську обладміністрацію, він вважається людиною Віктора Балоги.