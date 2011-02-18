ФДМУ дочекався офіційної згоди австрійців купити Укртелеком

Фонд державного майна України сьогодні, 18 лютого, одержав від ТОВ "ЕСУ" письмову згоду придбати пакет акцій ВАТ "Укртелеком" розміром 92,79% статутного капіталу за ціною 10 млрд. 575 млн. 100 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна планує до 25 лютого ц.р. підписати з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком».

Раніше Фонд вже одержав від концерну EPIC усне підтвердження своєї згоди укласти договір купівлі-продажу за запропонованою ФДМУ ціною (10 млрд. 575 млн. грн. - УНІАН).

За результатами оцінювання, вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком» становить 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЕСУ», як єдиного учасника в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку тощо. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. чоловік, абонентів мобільного зв`язку – більш як 600 тис. чоловік, доступів до Інтернет – більш як 1 млн.

Збиток «Укртелекому» за підсумками 2010 року знизився майже в 2 рази порівняно з 2009 роком і становив 258,77 млн. грн. (у 2009 р. – 461,53 млн. грн.).