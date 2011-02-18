ФДМУ дочекався офіційної згоди австрійців купити Укртелеком
За 10 млрд. 575 млн. 100 тис. грн.
Фонд державного майна України сьогодні, 18 лютого, одержав від ТОВ "ЕСУ" письмову згоду придбати пакет акцій ВАТ "Укртелеком" розміром 92,79% статутного капіталу за ціною 10 млрд. 575 млн. 100 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.
Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна планує до 25 лютого ц.р. підписати з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком».
Раніше Фонд вже одержав від концерну EPIC усне підтвердження своєї згоди укласти договір купівлі-продажу за запропонованою ФДМУ ціною (10 млрд. 575 млн. грн. - УНІАН).
За результатами оцінювання, вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком» становить 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» на 75 млн. грн.
Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЕСУ», як єдиного учасника в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.
Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку тощо. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. чоловік, абонентів мобільного зв`язку – більш як 600 тис. чоловік, доступів до Інтернет – більш як 1 млн.
Збиток «Укртелекому» за підсумками 2010 року знизився майже в 2 рази порівняно з 2009 роком і становив 258,77 млн. грн. (у 2009 р. – 461,53 млн. грн.).