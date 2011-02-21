До кінця року житло подешевшає?

Ріелтори допускають зниження цін на житло до кінця року в межах 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив сьогодні на прес-конференції голова комітету з аналітики Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Всеволод ЖОГОЛЄВ.

«Є сигнали сьогодні до ще невеликого зниження. Це не буде якийсь обвал, але, я думаю, невелике зниження до кінця цього року може відбутися», - сказав він.

За словами експерта, вартість «гостинок» і однокімнатних квартир зменшується найбільшими темпами, при цьому вартість «гостинок» у січні продовжувала знижуватися.

«Це говорить про те, що багаті стали ще багатше, бідні стали ще бідніше», - сказав В.ЖОГОЛЄВ.

Як повідомив президент СФНУ Олександр РУБАНОВ, станом на 1 січня 2011 року середня вартість «гостинки» у Києві становить 53 тис. дол., 1-кімнатної квартири – 71,2 тис. дол., 2-кімнатної квартири – 97,9 тис. дол., 3-кімнатної квартири – 130,2 тис. дол.

За даними СФНУ, вартість житла у Києві в 2010 році у доларовому еквіваленті знизилася на 6%. При цьому істотна частка зниження припала на жовтень-грудень минулого року. Водночас квартири у нових будинках у столиці минулого року не подешевшали.

В.ЖОГОЛЄВ уточнив, що така ситуація характерна для більшості великих міст, за винятком Одеси і Криму, де ціни на житло минулого року залишалися стабільними.

На думку експерта, вартість квартир і нежилих приміщень у центрі Києва є переоціненою, оскільки ставки капіталізації у центрі нижчі, ніж на околиці.

«Це ознака того, що, швидше за все, центр знижуватиметься. Центр втратив свою привабливість. Немає сьогодні тих чинників, які б привертали бізнес, торгівлю, тому що інфраструктура зношена, ситуація з парковкою, комунальними послугами - плачевна і продовжує погіршуватися», - пояснив В.ЖОГОЛЄВ.

У свою чергу, голова комітету із зовнішніх зв'язків СФНУ Клавдія ГОНЧАРОВА зазначила, що поки що ставки за іпотечним кредитуванням не досягнуть 10%, активізації операцій купівлі-продажу житла і стабілізації цін на квартири очікувати не варто.

В.ЖОГОЛЄВ вважає, що при існуючих ставках за іпотекою – близько 18% - квартиру невигідно розглядати як об'єкт інвестицій, оскільки середня дохідність квартири – близько 6-7% річних у валюті.

О.РУБАНОВ додав, що помітного пожвавлення на ринку житла не відбулося також і через високі вимоги банків до позичальників: як правило, це 50% первинний внесок і дохід на рівні 6-7 тис. грн./місяць.