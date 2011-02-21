У Криму просувають ідею тримовного навчання в школах

Республіканський комітет Криму з міжнаціональних відносин розробляє концепцію тримовного навчання в школах регіону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму з посиланням на голову Рескомнац Едуарда ДУДАКОВА.

За його словами, найближчим часом питання освіти рідною мовою в Криму перебуватиме під пильною увагою як міжнародних, так і громадських організацій.

«Реалізація мовної політики в Криму дозволить зняти напругу й досягти міжнаціональної згоди в поліетнічному регіоні. Взаємовплив культур дуже позитивно позначається на розвитку регіону й лише збагачує культури», - акцентував голова комітету.

В 2010/2011 навчальному році в Криму функціонує 7 шкіл із українською мовою навчання, 333 - із російською мовою навчання, 15 - із кримськотатарською мовою навчання, 188 - із двома мовами навчання й 39 - із трьома мовами навчання. Крім того, вивчення рідної мови організовано в загальноосвітніх закладах і на базі національно-культурних товариств: вірменська мова, болгарська мова, іврит, німецька мова, корейська мова, естонська мова, новогрецька мова, турецька мова.

Е.ДУДАКОВ також заявив, що існуюча законодавча база про мови й національні меншини була прийнята ще в 1990-х роках, що не дозволяє належним чином регламентувати питання в даній сфері. «Чинні нормативно-правові акти вимагають змін і корегування», - сказано в повідомленні.

Крім цього, не вистачає кваліфікованих педагогічних кадрів для викладання кримськотатарською мовою будь-якого шкільного предмету, а також термінологічних словників, навчально-методичної літератури.

Як повідомлялося, 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови.