Янукович доручив вшанувати жертв Куренівської трагедії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ видав розпорядження “Про вшанування пам`яті жертв Куренівської катастрофи”.

Текст документу розміщений на офіційному сайті глави держави.

У зв’язку з 50-ми роковинами трагічних подій, що сталися 13 березня 1961 року у місті Києві, – Куренівської катастрофи, Кабінету міністрів України доручено розробити разом із Київською міською державною адміністрацією та затвердити заходи щодо вшанування пам`яті жертв Куренівської катастрофи і забезпечити їх виконання.

Також уряд має опрацювати за участю Національної академії наук України питання підготовки та видання у 2011 році збірки документів та матеріалів про ці трагічні події, а також свідчень очевидців Куренівської катастрофи.

КМДА доручено забезпечити облаштування та благоустрій пам`ятних місць, пов`язаних із вшануванням жертв.

Довідка УНІАН. Куренівська трагедія сталась у Києві 13 березня 1961 року. Того дня потужний селевий потік з Бабиного Яру крізь прорвану дамбу затопив Куренівку і призвів до численних людських жертв. За різними даними, внаслідок аварії загинуло від 145 до 1,5 тис. осіб

Радянська влада приховувала і применшувала масштаби та наслідки трагедії.