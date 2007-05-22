Президент взяв участь у засіданні Ради Українського козацтва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Каневі взяв участь у Раді Українського козацтва.

Як повідомляє прес-служба глави держави, виступаючи під час засідання, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що «козацька ідея має значний потенціал для консолідації Української нації». Він також наголосив на важливій ролі, яку мають відігравати громадські козацькі організації у відродженні національної спадщини Українського народу.

У свою чергу, керівники козацьких організацій високо оцінили підписаний Президентом України 4 травня ц.р. за результатами дворічної роботи Ради Указ про «Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва». Цим указом передбачено участь козацьких громадських організацій у заходах із забезпечення охорони громадського порядку і державного кордону, рятувальних, інших спеціальних заходах; участь у реалізації історико-культурних проектів, у першу чергу пов`язаних з історією Українського козацтва та подій козацької доби. Окремим напрямом визначено участь козацтва у патріотично-виховній роботі з молоддю, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, а також реалізація заходів, спрямованих на подолання дитячої безпритульності та бездоглядності.

Глава держави зосередив увагу учасників зібрання на чіткому дотриманні принципових положень цього Указу.

Керівники козацьких організацій також заявили про готовність докласти зусиль для відродження і розвитку історичних, патріотичних, культурних традицій Українського козацтва, а також висловили підтримку Президенту України В.ЮЩЕНКУ у здійсненні ним курсу на демократизацію суспільства та європейський вибір держави.