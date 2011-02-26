У Дніпропетровську побили депутата Яценюка

У Дніпропетровську, в п'ятницю близько 20 години, було скоєно напад на депутата Червоногвардійського району від політичної партії «Фронт Змін» Віктора РОМАНЕНКА, 1965 року народження. Депутат є приватним підприємцем, очолює громадську організацію «Слов'яни», повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної організації партії «Фрон Змін».

В.РОМАНЕНКО було завдано тілесні ушкодження, зник його портфель з документами й особистими речами. Рідні викликали швидку допомогу і міліцію. Він одержав пошкодження обличчя, ноги і руки.

«Депутат відомий своїми виступами на підтримку підприємців. Він також брав активну участь в акціях у Дніпропетровську і Києві проти ухвалення Податкового кодексу. Причини нападу на депутата з'ясовуються», - йдеться в повідомленні обласної організації «Фронт Змін».