"Нафтова паніка" не мине Україну

Незважаючи на те, що Україна не купує енергетичні ресурси в північно-африканському регіоні, ціни на бензин в країні теж зростатимуть, прогнозує директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар.

Він пояснює це тим, що українські провідні нафтові трейдери слідом за світовими спекулюватимуть на нестабільності в Лівії та необґрунтовано підвищуватимуть ціну нафтопродуктів.

«З економічної точки зору функціонування ланцюжка імпорту нафти в Україну ми не повинні відчувати проблеми в Лівії, бо ми не імпортуємо нафту з цього нестабільного регіону. Але на українських бензоколонках люблять пояснювати збільшення ціни зростанням небезпек на Близькому Сході, чи зростанням котирувань на Лондонській біржі», - наводить його думку Deutsche Welle.

Михайло Гончар переконаний, що не слід драматизувати ситуацію з забезпечення нафтою та газом європейського континенту. В разі затягнення заворушень у Лівії, європейські країни переключаться на поставки з країн Перської затоки та Аравійського півострова.

На українську енергетичну сферу теж не надто вплинуть події в Лівії та у Єгипті. Попри те, що Тріполі відвідували українські делегації, а до Києва зі своїм наметом навідувався і сам Муамар Каддафі, всі домовленості Києва про постачання до України нафти та спільне будівництво нафтопереробного заводу так і залишилися не реалізованими.

«Україна за двадцять років так і не реалізувала жодного диверсифікаційного проекту, який би дозволив розпочати імпорт енергоносіїв з цього регіону», - каже Гончар.

Щодо призупинення роботи НАК «Нафтогаз Україна» видобутку нафти на концесійній ділянці Alam El Shawish Еаst на території Західної пустелі Єгипту, то Гончар переконаний що це тимчасове явище. Однак чи буде нова єгипетська влада зацікавлена в такому форматі й надалі спрацюватиме з Україною в енергетичній сфері прогнозувати важко, каже експерт.