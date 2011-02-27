Губернатор: до 80-річчя кожне село, кожне місто приберемо

Київська обласна державна адміністрація з наступного тижня розпочне підготовку до 80-річчя утворення регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК в інтерв’ю журналістам у місті Іванків Київської області, де сьогодні відбувається святкування Масляної.

«Сьогодні, до речі, виповнюється 79 років, як була створена Київська область. І вже із завтрашнього дня ми будемо готуватися до 80-ї річниці», - сказав він, наголосивши, що «це будуть потужні заходи, дуже серйозні». «Ми повинні дуже багато зробити, щоб гідно зустріти 80 років Київської області», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Також він запевнив, що до 80-річчя «кожне село, кожне місто ми приберемо, наведемо порядок”. “Що стосується у соціальному плані – створимо нові робочі місця, щоб люди дійсно відчули, що є влада і вона працює для людей», - сказав губернатор.