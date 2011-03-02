Вартість квартир у Києві (по районах)

На первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у лютому 2011 року знизилася на 0,09% – до 1544 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1215 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2377 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Дарницькому районі – на 0,10% (1 дол.) – до 1216 дол., Оболонському – на 0,11% (2 дол.) – до 1604 дол., Шевченківському – на 0,12% (2 дол.) – до 1927 дол./кв. м, Голосіївському – на 0,21% (3 дол.) – до 1607 дол., Печерському – на 0,04% (1 дол.) – до 2377 дол./кв. м, Солом’янському районі – на 0,10% (1 дол.) – до 1412 дол.

При цьому стабілізація вартості 1 кв. м житла відбулася в Дніпровському районі – на рівні 1274 дол., Деснянському – на рівні 1237 дол./кв. м, Подільському – на рівні 1423 дол., Святошинському – на рівні 1271 дол.

Як повідомляв УНІАН, на первинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у січні 2011 року знизилася на 0,23% – до 1545 дол./кв. м. У компанії зазначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

***

На вторинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у лютому 2011 року знизилася на 0,25% – до 1784 дол./кв. м.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1383 дол./кв. м, найдорожчим, – Печерський, де середня ціна продажу склала 2825 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Деснянському районі – на 0,05% (1 дол.) – до 1425 дол./кв. м, Оболонському – на 0,31% (6 дол.) – до 1822 дол., Шевченківському – на 0,32% (7 дол.) – до 2304 дол./кв. м, Подільському – на 0,33% (5 дол.) – до 1623 дол., Голосіївському – на 0,07% (1 дол.) – до 1770 дол., Печерськом – на 0,46% (13 дол.) – до 2825 дол./кв. м, Солом’янському – на 0,41% (7 дол.) – до 1584 дол., Святошинському – на 0,35% (5 дол.) – до 1467 дол.

При цьому зростання вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Дніпровському районі – на 0,05% (1 дол.) – до 1503 дол., а стабілізація вартості житла – в Дарницькому районі, на рівні 1383 дол. У компанії зазначають, що всі ціни вказані за підсумками реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у 2010 році зросла на 7,28% – до 1795 дол./кв. м; у січні 2011 року – знизилася на 0,35%, до 1788 дол./кв. м.