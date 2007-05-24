Черновецький влаштує годинне шоу феєрверків

Київська міська державна адміністрація із залученням спонсорів замість обіцяного фестивалю феєрверків організовує 27 травня шоу феєрверків.

Про це УНІАН повідомив сьогодні заступник начальника головного управління культури Євген БОНДАР.

За його інформацією, тендер на проведення фестивалю феєрверків із залученням відповідних фахівців з інших держав не відбувся, оскільки була подана лише одна заявка замість, щонайменше, трьох, як цього вимагають умови конкурсу.

Виходячи з цього, керівництво столиці прийняло рішення про самостійну організацію святкового феєрверку з нагоди Дня Києва. Він відбудеться 27 травня о 21.45, або 22.00 (час ще уточнюється). Триватиме шоу протягом цілої години. Феєрверки пускатимуть з барж біля Річкового вокзалу.

«Шоу буде яскравим, гарним і різноманітним. Планується 6 залпів тривалістю по 7-10 хвилин. Кожні ці 7-10 хвилин – це цілий комплекс феєрверків. Всі вони будуть різні», - наголосив Є.БОНДАР.

Водночас він не зміг назвати вартість цього заходу, посилаючись на поки що відсутній остаточний кошторис шоу.

Як повідомляв УНІАН, раніше КМДА заявляла, що готова виділити на проведення фестивалю феєрверків 984 тис. грн.