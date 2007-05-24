Коновалюк хоче спитати населення, як їм подобається ”неадекватний” Ющенко
Політик знайшов свідчення ескалації конфлікта
Лідер політичної партії "Трудова Україна" Валерій КОНОВАЛЮК висловлює стурбованість останніми кадровими призначеннями Президента України, які свідчать про ескалацію конфлікту і реалізацію силового варіанту врегулювання політичної кризи в Україні.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі політичної партії "Трудова Україна".
"Через добу після призначення нового керівника Головного управління державної служби охорони його міняють на людину з сумнівною репутацією, що займається політичними провокаціями, а призначення Олександра ТУРЧИНОВА на посаду першого заступника секретаріату РНБО лише підтверджує, що Президент України вже давно не ухвалює самостійних рішень", - сказав В.КОНОВАЛЮК.
На його думку, дії Президента «стають неадекватними, такими, що загрожують національній єдності і безпеці країни».
Як вважає В.КОНОВАЛЮК, "виходом з політичної кризи є проведення на законних підставах дострокових виборів з ухваленням єдиного політичного рішення, дата проведення яких можлива восени цього року».
За його словами, партія "Трудова Україна" прийняла рішення провести 27 травня у всіх обласних центрах України широке опитування виборців про їхнє ставлення до дострокових виборів, політичної кризи в Україні, дій Президента України.