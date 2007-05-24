Коновалюк хоче спитати населення, як їм подобається ”неадекватний” Ющенко

Лідер політичної партії "Трудова Україна" Валерій КОНОВАЛЮК висловлює стурбованість останніми кадровими призначеннями Президента України, які свідчать про ескалацію конфлікту і реалізацію силового варіанту врегулювання політичної кризи в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі політичної партії "Трудова Україна".

"Через добу після призначення нового керівника Головного управління державної служби охорони його міняють на людину з сумнівною репутацією, що займається політичними провокаціями, а призначення Олександра ТУРЧИНОВА на посаду першого заступника секретаріату РНБО лише підтверджує, що Президент України вже давно не ухвалює самостійних рішень", - сказав В.КОНОВАЛЮК.

На його думку, дії Президента «стають неадекватними, такими, що загрожують національній єдності і безпеці країни».

Як вважає В.КОНОВАЛЮК, "виходом з політичної кризи є проведення на законних підставах дострокових виборів з ухваленням єдиного політичного рішення, дата проведення яких можлива восени цього року».

За його словами, партія "Трудова Україна" прийняла рішення провести 27 травня у всіх обласних центрах України широке опитування виборців про їхнє ставлення до дострокових виборів, політичної кризи в Україні, дій Президента України.