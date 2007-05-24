Звільнений Піскун сповнений рішучості... забезпечити роботу Генпрокуратури

Святослав ПІСКУН, якого Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив сьогодні з посади генерального прокурора, заявляє, що забезпечить нормальну роботу Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ПІСКУН заявив сьогодні по завершенні колегії Генеральної прокуратури.

«Я виконаю, щоб ГПУ працювала в режимі (звичайному – УНІАН)», - сказав, зокрема, С.ПІСКУН.

При цьому він ще раз наголосив, що вважатиме себе звільненим з посади генпрокурора лише в тому випадку, коли Верховна Рада дасть на це згоду, а указ Президента щодо його звільнення буде оприлюднений в офіційному державному виданні.

«Як я можу виконувати незаконні речі», - задав риторичне запитання присутнім С.ПІСКУН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на офіційному сайті Президента розміщено Указ глави держави № 469/2007 про визнання таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 26 квітня 2007 року про поновлення С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора.

Іншим указом В.ЮЩЕНКО поклав виконання обов`язків генерального прокурора України на заступника генерального прокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.

С.ПІСКУН заявив в інтерв’ю журналістам, що вважає незаконним своє звільнення з посади генерального прокурора України і має намір оскаржити це рішення глави держави у суді.