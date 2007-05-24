Цушко не виключає, що суддів КС можуть примусово вивести

Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО не виключає, що суддів Конституційного Суду можуть примусово вивести з будівлі Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на питання журналістів в Генеральній прокуратурі.

«Не виключено в нашій країні все», - сказав В.ЦУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Конституційний Суд України втратив конституційну легітимність

Того ж дня, 23 травня, Шевченківський районний суд Києва виніс ухвалу, якою заборонив суддям Валерію ПШЕНИЧНОМУ, Сюзанні СТАННІК та Володимиру ІВАЩЕНКУ здійснювати повноваження суддів Конституційного Суду України, оскільки вони є звільненими з посад.

Суд також заборонив В.ПШЕНИЧНОМУ як виконувачу обов’язків голови КС вести засідання. Заборонено і допускати на засідання КС суддів, звільнених з посад, а також здійснення ними будь-яких дій, які тягнуть за собою правові наслідки у контексті закону про Конституційний Суд

Сьогодні В.ПШЕНИЧНИЙ провів у КС збори суддів, на яких були присутні 10 суддів КС із 18. Для того, щоб вони потрапили до будівлі КС, близько 20 депутатів від коаліції зробили коридор для проходу суддів до робочих місць.