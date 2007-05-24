Пленум НСЖУ затвердив програму на 2007-2008 роки

Сьогодні пленум Національної спілки журналістів України затвердив програму НСЖУ на 2007-2008 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, також на пленумі було обрано секретаріат, до складу якого увійшли: головні редактори «України молодої» Михайло ДОРОШЕНКО та «Урядового кур’єра» Михайло СОРОКА, народний депутат Степан КУРПІЛЬ, президент Національної радіокомпанії Віктор НАБРУСКО, голова редакційної ради «Сільських вістей» Іван СПОДАРЕНКО, генеральний директор інформагентства УНІАН Олег НАЛИВАЙКО.

Крім того, Пленум закликав членів Спілки, всіх працівників ЗМІ, щорічно у третю п’ятницю вересня відзначати День пам’яті українських журналістів, які віддали своє життя за Правду.

Також прийнято рішення провести Всеукраїнські збори журналістів комунальних ЗМІ.