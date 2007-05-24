Печерський суд відправив Станік, Пшеничного та Іващенка за місцем реєстрації

Печерський районний суд м.Києва без розгляду повернув Сюзанні СТАНІК, Валерію ПШЕНИЧНОМУ та Володимиру ІВАЩЕНКУ їхній позов про скасування Указів Президента України про їх звільнення з посад суддів Конституційного Суду України.

Про це УНІАН повідомив член Спільної робочої групи з підготовки до дострокових парламентських виборів, народний депутат України п’ятого скликання (фракція “Наша Україна”) Микола ОНІЩУК.

Як наголосив М.ОНІЩУК, Печерський суд повернув колишнім суддям КС їхній позов виходячи з того, що вони звернулися до неналежного суду – адже відповідно до чинного законодавства, їхня заява має розглядатися за місцем проживання.

“Рішення Печерського райсуду Києва не розглядати позов екс-суддів КС Сюзанни СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО та Володимира ІВАЩЕНКА про скасування Указів Президента щодо їх звільнення з посад є також свідченням незаконності попередніх ухвал місцевих судів Донеччини та Луганщини про призупинення дії зазначених актів глави держави”, - заявив М.ОНІЩУК.

За його словами, йдеться про ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства, згідно з якою «адміністративні справи з приводу оскаржень правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача”, - зазначив М.ОНІЩУК, додавши, що саме це і роз’яснили С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОМУ та В.ІВАЩЕНКУ в ухвалі Печерського райсуду Києва,.

Водночас, М.ОНІЩУК висловив думку, що ситуація із поверненням позову на таких підставах “викликає сумніви у професіоналізмі та фаховому рівні” юристів С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО та В.ІВАЩЕНКА.

Зокрема він заявив: «Виникає запитання – як можуть вказані особи претендувати на посади суддів Конституційного Суду, якщо вони не вміють захистити своє право, елементарно грамотно подати позов до суду?».

Як повідомляв УНІАН, вчора на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН заявив, що звільнені Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ судді Конституційного Суду України В.ПШЕНИЧНИЙ, С.СТАНІК та В.ІВАЩЕНКО просять Печерський районний суд м.Києва поновити їх на роботі.

Раніше, В.ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА.

Кам’янобрідський суд Луганської області ухвалив рішення поновити С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА на посадах суддів КС.

Водночас Кіровський райсуд Донецька припинив дії указів Президента про звільнення С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

У свою чергу, 16 травня Донецький апеляційний адміністративний суд припинив виконання судової постанови Кіровського райсуду щодо указів Президента про звільнення С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

Разом з тим Кам’янобрідський суд Луганської області ухвалив рішення поновити С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА на посадах суддів КС.

17 травня відбулося засідання Конституційного Суду України, на якому було прийнято рішення звільнити Івана ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови КС за власним бажанням. Обов’язки голови КС покладено на В.ПШЕНИЧНОГО.

23 травня Шевченківський районний суд м.Києва на забезпечення адміністративного позову М.ОНІЩУКА виніс ухвалу, якою заборонив В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНІК та В.ІВАЩЕНКУ здійснювати повноваження суддів Конституційного Суду України, оскільки вони є звільненими з посад.