Спецпідрозділ «Альфа» залишається там, де був

В Службі безпеки України спростовують інформацію народного депутата p фракції Партії регіонів Тараса А про підпорядкування спецпідрозділу «Альфа» Управлінню державної охорони. Про це журналістам повідомили у прес-службі СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, співробітники прес-служби назвали дезінформацією заяви окремих політиків, які стверджують, що начебто має місце переміщення підрозділів Служби безпеки.

Водночас, в СБУ вкотре наголосили, що відомство залишається поза політикою і діє виключно на принципах законності, додержуючись законів України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 травня, народний депутат Т.ЧОРНОВІЛ заявив журналістам, що спецпідрозділ «Альфа» передано в підпорядкування Управління державної охорони. «За нашими останніми даними «Альфа» передана вказівкою чи розпорядженням, чи указом Президента, який поки що не оприлюднено, в розпорядження УДО, під керівництво пана ГЕЛЕТЕЯ”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.