У США судитимуть вихідця з України

Колишній військово-морський офіцер Віктор КАГАНОВ, який в 1998 році емігрував до США з Євпаторії й оселився в штаті Орегон, визнав себе винним у незаконних операціях з переказу грошей з Росії до ряду американських банків і потім – у більш як 50 країн Європи і Азії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

69-річний В.КАГАНОВ, який проживає в Тайгарді, передмісті орегонського міста Портленда, був арештований на початку березня минулого року. Повідомляючи про його арешт, Міністерство юстиції США відзначило, що ФБР вийшло на В.КАГАНОВА під час слідства за фактом використання підставних корпорацій, що відкривалися в Орегоні, для "незаконної діяльності іноземних компаній і осіб".

Як зазначається в обвинувальному вироку у справі В.КАГАНОВА, з липня по березень 2009 року він займався незаконним переказом грошей, сидячи у себе вдома в Тайгарді. За цей період В.КАГАНОВ здійснив більш як 4200 електронних операцій, під час яких він переказав у цілому більш як 172 млн. доларів.

Гроші переказувалися з Росії до кількох американських банків, в яких були відкриті рахунки на ряд підставних корпорацій.

Російські клієнти В.КАГАНОВА переказували гроші на ці та інші банківські рахунки, відкриті ним в Орегоні. За кілька днів клієнт повідомляв його факсом чи телефоном, куди переказати гроші далі. Інструкції зазвичай містили ім'я одержувача і банківські реквізити.

В.КАГАНОВ звинувачувався в тому, що не одержав ліцензію, яка, згідно із законом, потрібна в штаті Орегон для переказу грошей. Він також не реєструвався, як годиться, в американському Мінфіні.

Теоретично йому загрожує до п'яти років в'язниці та штраф до 250 тис. доларів. Проте в обмін на визнання провини федеральна прокуратура погодилася не вимагати у судді більш як півтора року в'язниці.

За словами прокурорів, у них немає даних про те, щоб гроші, які допомагав переказувати В.КАГАНОВ, мали злочинне походження.

Оскільки В.КАГАНОВ давно одержав американське громадянство, після відбуття строку ув’язнення депортація йому не загрожує.