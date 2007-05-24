Міністр оборони доповів Президентові про рівень бойової підготовки ЗСУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з міністром оборони Анатолієм ГРИЦЕНКОМ висловив категоричну вимогу щодо неприпустимості втручання у розв’язання політичної кризи силових структур, в тому числі Збройних Сил України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

На початку розмови Президент акцентував увагу на законних підставах звільнення з посади генерального прокурора Святослава ПІСКУНА. Крім того, глава держави відзначив незаконні дії впродовж сьогоднішнього дня міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА та бійців спецпідрозділу «Беркут».

Однак, повідомляє прес-служба, головною темою розмови стала категорична вимога Президента щодо неприпустимості втручання у розв’язання політичної кризи силових структур, в тому числі ЗСУ «без відповідного наказу Верховного головнокомандувача – Президента України та за відсутності законних підстав».

У свою чергу, міністр оборони доповів Президентові про сьогоднішній стан та рівень бойової підготовки ЗСУ.

Прес-служба повідомляє, що розмова відбулася після зустрічі Президента з силовиками та прес-конференції. За наказом глави держави міністр оборони перервав свою робочу поїздку до Полтавського гарнізону та годину тому прибув до Секретаріату Президента.

Як повідомлялося, сьогодні Президент України звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Депутати коаліції, не згодні з цим рішенням, прибули до будівлі Генпрокуратури, щоб "забезпечити законний порядок в країні".

Також до Генпрокуратури прибув В.ЦУШКО у супроводі спецпідрозділу "Беркут". Вони затіяли бійку з представниками Управління держохорони, щоб проникнути в кабінет генпрокурора.

У свою чергу працівники Управління держохорони прибули до Генпрокуратури, щоб гарантувати призначення Віктора ШЕМЧУКА керівником відомства.