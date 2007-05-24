Верховна Рада збирається, щоб затвердити Піскуна на посаді генерального прокурора

Позачергове засідання Верховної Ради України 5-го скликання збирається лише для того, щоб затвердити Святослава ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України.

Про це УНІАН повідомив керівник аналітичного управління „Нашої України” Анатолій ЛУЦЕНКО

За його словами, це є грубим порушенням як чинного законодавства, так і Конституції України, оскільки, згідно з указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА парламент є розпущеним.

А.ЛУЦЕНКО наголосив, що з юридичної точки зору депутати 5-го скликання не можуть приймати рішення як щодо призначення, так і щодо звільнення будь-яких посадових осіб держави, у тому числі й генерального прокурора.

„Це є черговим свідченням правового нігілізму в методах, які застосовує коаліція, як і факт найму бійців “Титану” для охорони звільненого прокурора”, - наголосив він.