З ким же побився ”Беркут” під Генпрокуратурою, якщо не з ”Альфою”?

СБУ ще раз наголошує, що спецпідрозділ «Альфа» не задіяний в жодних подіях, зокрема, стосовно ситуації навколо Генеральної прокуратури.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СБУ.

Так, зокрема, як ідеться в заяві цієї спецслужби, яку журналістам озвучила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО, сьогодні близько 21.00 біля приміщення ГПУ відбулася чергове фізичне зіткнення співробітників спецпідрозділу МВС «Беркут» з невідомими особами, одягненими в чорну камуфляжну форму. Деякі ЗМІ, наголошується в заяві, такі провокації, які можуть відбуватися надалі, прагнуть пов`язати із залученням спецпідрозділу СБУ «Альфа».

Тому ми ще раз наголошуємо, що співробітники “Альфи” в подіях навколо ГПУ не задіяні, перебувають у місцях постійної дислокації і виконують поставлені завдання в звичайному режимі.