Цушко звинувачує Секретаріат, згадує Майдан і звертається до світової спільноти

У телевізійному зверненні до народу України міністр внутрішніх справ Василь Цушко, зокрема, сказав:

"...Спроби використати силові структури в протистоянні між гілками влади можуть послужити причиною громадянської війни в Україні. Політичну кризу, яку останнім часом вдавалося згладити і яка вже явним чином пішла на спад, сьогодні знову розпалили безвідповідальні співробітники Секретаріату Президента, Управління державної охорони, що підштовхнули до сутички співробітників з народними депутатами. Парламентаріїв намагалися силовими обмежити в правах і перешкодити їм виконувати їх обов`язки.

Також силові методи Управлінням державної охорони, за наказом співробітників Секретаріату Президента, були застосовані до суддів Конституційного суду України, яких прагнули не допустити на роботу, щоб паралізувати конституційне правосуддя.

Таким же чином, в обхід законних процедур, з порушенням законів і Конституції, співробітники Секретаріату Президента пробували силовими методами заблокувати роботу Генеральної прокуратури і усунути від виконання обов`язків законного генерального прокурора Святослава Піскуна.

Вперше в Україні були застосовані сили і методи політичного рейдерства при розв`язанні питань, пов`язаних з політичною кризою. Ми зобов`язані підкреслити, що від подібних методів ми вберегли Україну в тривожніші часи, коли на вулицях столиці боролися за правду сотні тисяч людей. Ми зробили тоді все, щоб громадянський конфлікт був розв`язаний мирним і законним шляхом. Проте кроки і дії безвідповідальних чиновників Секретаріату Президента можуть зруйнувати сьогодні громадянський мир...

...Ми звертаємося до лідерів держави: Президента, прем`єр-міністра, голови парламенту із закликом зробити все можливе, щоб не допустити беззаконня, відновити справедливість, створити нормальні умови для роботи Конституційного суду, Генеральної прокуратури України та інших державних установ.

Ми закликаємо міжнародне співтовариство підтримати нас і переконати Президента в необхідності забезпечення конституційного порядку, демократичних принципів і верховенства закону в державі.

Також запевняємо народ України, що співробітники МВС, які поставлені на варті закону, зроблять все, щоб знову запанували закон, громадяська злагода, мир і спокій в суспільстві. Ми наділені для цього всіма повноваженнями і маємо в розпорядженні достатні засоби.

Дякую за увагу".