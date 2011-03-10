Посол США скаржиться: американському бізнесу Україні заважає кумівство

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ заявляє, що набільшою проблемою, з якою стикаються в Україні американські інвестори, є «кумівство» в економіці.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «День» (№41 від 10 березня).

На думку Дж.ТЕФФТА, реформи в Україні просуваються, але очевидно, що США хочуть, аби вони просувалися якнайшвидше. «Чи є ще в країні кумівство, зокрема, в економіці? Звісно. Це саме ті проблеми, з якими стикаються тут американські компанії. Знову ж таки, ми ділимося нашими думками дуже відверто», - сказав він.

За словами посла, одне із питань, яке обговорювали віце-президент США Джо БАЙДЕН і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, - це збільшення американських інвестицій в Україну. «Це як в інтересах України, так і в наших інтересах. Чесно кажучи, американські компанії, які перебувають тут довгий час і мають реальні проблеми, будуть одними з перших, хто інвестує ще більше грошей у вашу країну. Але вони відчувають величезні ризики, вони не бачать тут чесності і транспарентності», - додав він.

Дж.ТЕФФТ запевнив, що США хочуть, аби американські компанії займалися в Україні бізнесом.

Посол зауважив, що в нього немає точних даних щодо того, скільки інвесторів пішло з України. «Ми знаємо, що були деякі інвестиції, а також те, що деякі підприємці пішли з України. Я знаю, що деякі присутні тут компанії хотіли б вкладати більше коштів. Але їх зупинило те, як з ними поводяться, вони не хочуть ризикувати», - додав Дж.ТЕФФТ.