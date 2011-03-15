Чоловік убив 2-річну доньку своєї співмешканки
12:49, 15 березня 2011Суспільство
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Сварився з жінкою...
У Сумській області чоловік убив дворічну доньку своєї співмешканки.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Зокрема, за даними міліції, у Сумському районі Сумської області 13 березня у будинку 37-річної безробітної було знайдено мертвою її дворічну доньку. За висновком судово-медичної експертизи, її смерть сталася внаслідок травми голови.
У результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 33-річного безробітного співмешканця господарки, який завдав смертельних тілесних ушкоджень дівчинці під час сварки з жінкою.
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