Чоловік убив 2-річну доньку своєї співмешканки

У Сумській області чоловік убив дворічну доньку своєї співмешканки.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, за даними міліції, у Сумському районі Сумської області 13 березня у будинку 37-річної безробітної було знайдено мертвою її дворічну доньку. За висновком судово-медичної експертизи, її смерть сталася внаслідок травми голови.

У результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 33-річного безробітного співмешканця господарки, який завдав смертельних тілесних ушкоджень дівчинці під час сварки з жінкою.