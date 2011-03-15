Почалися засідання робочих груп з питань Чорноморського флоту

У Севастополі сьогодні почалися засідання робочих груп експертів підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, робочі групи очолюють заступники керівників цієї підкомісії, посол із особливих доручень МЗС України Віктор СЕМЕНОВ і посол із особливих доручень МЗС Росії Олександр БАВИКІН.

На брифінгу перед початком засідань В.СЕМЕНОВ повідомив, що в ході триденної роботи групи розглядатимуть дуже важливі для Севастополя угоди.

«Одна з них - про взаємодію з попередження надзвичайних ситуацій у місцях базування формувань Чорноморського флоту РФ і ліквідації їх наслідків», - повідомив дипломат.

В.СЕМЕНОВ також повідомив, що в ході засідань експерти обговорюватимуть питання, пов`язані з проведенням інвентаризації земельних ділянок, об`єктів і майна, використовуваних Чорноморським флотом РФ.

За інформацією В.СЕМЕНОВА, у складі підкомісії «п`ять робочих груп, і в кожній з них по 2-3 (проекти) угоди, ми над ними працюємо». «Над деякими угодами ми працюємо по 2-3 роки, а то й довше. Оскільки питання дуже складні, в кожної держави є свої національні інтереси, і ми з моїм російським колегою зобов`язані їх відстоювати. Але, окрім цього, ми повинні шукати компроміси», - зазначив В.СЕМЕНОВ. При цьому він додав: «Ми вирішили повністю піти від політизування процесів, і перевести наш переговорний процес у суто прагматичне русло».

За словами В.СЕМЕНОВА, оскільки, відповідно до Харківської угоди, базування російського флоту в Україні продовжено до 2042 року, «ми хочемо зробити так, щоб усі дії ЧФ РФ були чітко регламентовані, відповідали українському законодавству, угодам».

У свою чергу, відповідаючи на запитання журналістів, чому такий тривалий час вирішується питання про проведення інвентаризації земельних ділянок, об`єктів і майна Чорноморського флоту Росії, О.БАВИКІН сказав: «Тому що дуже складні технічні питання, дуже багато ділянок та інших об`єктів нерухомості, які орендуються ЧФ РФ. І весь цей час робота продовжувалася».

«Ми зараз приїхали до Севастополя, в тому числі й з метою уточнити методологію всієї цієї роботи. По мірі того як проводиться ця діяльність, обговорюються різні аспекти, як можна покращити, прискорити цю роботу», - додав він.

За словами О.БАВИКІНА, він не бачить «великих проблем, йде копітка технічна робота, що займає багато часу. І тут немає якогось каменя спотикання».