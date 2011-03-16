Польща призначила день передання "Українського дому"

Польська влада 21 березня планує завершити офіційну передачу українській громаді „Українського народного дому” (УНД) у Перемишлі.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили в Посольстві України у Варшаві.

Представник диппредставництва зазначила, що в урочистій церемонії передачі збудованого українцями на початку минулого сторіччя будинку візьме участь посол України в Польщі Маркіян МАЛЬСЬКИЙ.

Глава Об’єднання Українців у Польщі Петро ТИМА зауважив, що українська громада зможе викупити будинок, який знаходиться в центрі міста, у польської влади за символічні кошти - 1% від його ринкової вартості, що складає близько одного мільйона доларів.

П.ТИМА назвав найбільшим завданням громади знайти кошти на ремонт будинку, який перебуває в дуже поганому стані. За оцінками експертів, на ремонт будинку, площа якого становить 1,5 тис. квадратних метрів, необхідно ще близько 1 млн. доларів.

За словами П.ТИМИ, що ОУП поки не знайшла джерел фінансування ремонту, оскільки очікувала на остаточне рішення про передачу будинку українській громаді.

Він додав, що українці розраховують на підтримку в цій справі, як української, так і польської влади.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 року місцева рада Перемишля вирішила надати українській громаді УНД. Планувалося, що передача будинку відбудеться влітку 2010 року, але через юридичні нюанси та проблеми із деякими мешканцями будинку, цей процес затягнувся.

Довідка УНІАН. «Український народний дім» був споруджений в 1904 році за кошти українців, котрі жили в Перемишлі, для потреб української громади міста.

У 1947 р. після акції «Вісла» УНД був націоналізований і до 1956 року не використовувався за призначенням.

Після дозволу на повернення українців у попередні місця проживання та створення своїх організацій (з 1956 року) Об’єднання українців Польщі (ОУП) орендує частину приміщень УНД.

З січня 2004 р. будинок перебував у комунальній власності міста Перемишль.

У лютому цього року заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш СЄМОНЯК сказав УНІАН, що польська влада готова надати частину коштів на ремонт УНД.