Завтра в Україні - від 10° морозу до 13° тепла

У четвер, 17 березня, на Закарпатті та Прикарпатті буде хмарно з проясненнями, очікується дощ і мокрий сніг, вдень - сильні опади. На решті території України - мінлива хмарність, без опадів, лише в Криму та на Одещині місцями можливий невеликий дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с, в західній частині південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя до 10° морозу, в західних та південних областях від 3° морозу до 2° тепла, вдень в Україні 2-7° тепла; на Закарпатті та в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У Києві та області - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла. По м. Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.